Viel Sanierungsbedarf bei Straßen in Rain

Stadträte bewilligen mehrere Maßnahmen einstimmig. Die Kosten belaufensich auf fast 800000 Euro. Preußenallee muss in zwei Bauabschnitten erneuert werden.

Rain Gleich mehrere Straßen sollen im Stadtgebiet Rain im Herbst erneuert werden. Der Stadtrat sprach sich einstimmig dafür aus. Wir geben einen Überblick:

Straße von Sallach nach ÜberackerDie Sanierungsarbeiten umfassen einen neuen Asphalt-Hocheinbau außerhalb von Sallach. Der bebaute Teil, von der Kreisstraße bis zur Gärtnerei Klinger, ist nicht enthalten, da hier noch einige Planungen unter anderem bezüglich Entwässerung nötig sind. Zu klären ist laut Bürgermeister auch die Höhe der Anliegerbeiträge. Dabei gehe es auch um die Frage, ob es sich um eine erstmalige Herstellung handle. Diese Arbeiten sollten im nächsten Jahr ausgeschrieben werden. Das Tiefbauamt schätzt die Kosten hier auf 125000 Euro.

Straße von Etting nach WächteringDie Ausführung sollte nach dem Willen der Stadträte eigentlich schon vergangenes Jahr beginnen. Aufgrund der Auslastung der Firmen war dies aber nicht mehr möglich. Im Streckenverlauf vom Feuerwehrhaus Wächtering bis zum Friedhof Etting ist eine etwa acht Zentimeter starke Tragdeckschicht vorgesehen. Die veranschlagten Kosten liegen bei 190000 Euro.

Gehweg Sportplatzstraße in Bayerdilling Die Sanierung des Gehweges entlang der Sportplatzstraße in Bayerdilling ist bereits seit über 15 Jahren ein Thema, wurde aber hinsichtlich der Straßenausbaubeitragssatzung immer wieder zurückgestellt. Etwa 60 Prozent der vorhandenen Borde befinden sich in einem guten Zustand und können wieder eingebaut werden. Ein Komplettwiedereinbau der Einzeiler ist vorgesehen. „Im Zuge der Gehwegsanierung sollten unbedingt auch Deckensanierungsarbeiten in Teilbereichen der Fahrbahn mit ausgeführt sowie die Schächte und Straßenkappen angeglichen werden“, empfahl der Bürgermeister in der Sitzung. Hierfür fallen etwa 160000 Euro an. Paul Strobl (Wählervereinigung Rainer Stadtteile) wollte in dem Zusammenhang wissen, ob der Gehweg verbreitert werde. Dies ist laut Martin nicht vorgesehen.

Gehweg an der Staatsstraße 2027 in ÜberackerDer Freistaat Bayern plant eine Deckensanierung der Fahrbahn im Ortsbereich von Überacker. Der Zustand des Gehweges entlang der Staatsstraße befindet sich laut Gerhard Martin in einem äußerst schlechten Zustand. Deswegen habe die Verwaltung einen Ausbau der alten Borde und einen Einbau neuer Borde mit Granit-Einzeiler-Rinne im Zuge der geplanten Deckensanierungsarbeiten vorgeschlagen. Die aufzubringende Summe ist mit 105000 Euro kalkuliert. Die Maßnahme ist im laufenden Haushaltsjahr – 500000 Euro für den Straßenunterhalt – eigentlich nicht vorgesehen. Durch Einsparungen im Bereich von Brückensanierungen und dem Neubau Feldwegbrücken soll die dadurch entstehende Finanzlücke aber geschlossen werden.

Preußenallee Ein Planungsauftrag für einen Vollausbau der Preußenallee wurde bereits im Jahr 2014 an das Ingenieurbüro Mayr, Aichach, erteilt. Aufgrund der bevorstehenden Grundschulsanierung empfahl der Bürgermeister den Stadträten aber, dass lediglich Deckensanierungsmaßnahmen ausgeführt werden sollten. Die Planungen zur Preußenallee und der Grundschule sollten kombiniert werden, sodass unter anderem die Bushaltestelle und die Außenanlagen an die Straßenverhältnisse angepasst sind.

Aufgrund der massiven Asphaltschäden im Fahrbahnbereich müssten jedoch „dringend“ Deckensanierungsarbeiten, mit punktuellen Ausbesserungen unter anderem der Borde und Wasserrinnen sowie teilweise beim Gehweg ausgeführt werden. Das Tiefbauamt geht davon aus, dass dafür etwa 245000 Euro benötigt werden. Kalkuliert wurde mit 285000 Euro. Der Stadtrat entschied, dass der Puffer in den Planungen erhalten bleiben sollte für mögliche anfallende Erdarbeiten. Die Deckensanierung in der Preußenallee wird in zwei Abschnitten erfolgen, da der Zugang zur Schule weiter gegeben sein muss.

Bürgermeister Martin regte zudem an, sich Gedanken zu machen, wie die Preußenallee künftig gestaltet sein soll und wie mit den Themen Radverkehr und Parken umgegangen wird. (chmü/dz)

