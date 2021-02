vor 20 Min.

Vogelgrippe: Treuchtlinger Fall hat Auswirkungen für Zwerchstraß

In Treuchtlingen ist die sogenannte Vogelgrippe festgestellt worden. Das hat nun konkrete Auswirkungen auf einen Ort im Landkreis Donau-Ries.

In einem Nutzgeflügelbestand in der Gemeinde Treuchtlingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) ist die sogenannte „Vogelgrippe“ festgestellt worden. Das teilte das Landratsamt Donau-Ries am Donnerstagnachmittag mit. Das festgelegte Beobachtungsgebiet erstreckt sich auch in den Landkreis, es ist allerdings nur der Wolferstädter Ortsteil Zwerchstraß betroffen.

Dies ist der erste Nachweis des aktuell auftretenden Erregers in der Region. Nachdem bereits in den bayerischen Landkreisen Haßberge, Landsberg Passau, Bayreuth und Starnberg, dieses Virus nachgewiesen wurde, war es laut Landratsamt nur noch eine Frage der Zeit, bis es auch in der Region auftritt.

Die Seuche breitet sich seit September aus

Seit September breitee sich in Deutschland die Geflügelpest aus. Die Krankheit ist für Geflügel hoch ansteckend. Deshalb sei es wichtig, alle Geflügelbestände, auch kleine Haltungen, vor einer Infektion zu schützen. Zum Schutz der Nutzgeflügelbestände wurde eine Allgemeinverfügung für die Ortschaft Zwerchstraß erlassen, in der die Haltung von Geflügel in Ställen und die Einhaltung von Hygienemaßnahmen angeordnet wurde.

Zudem wurden Börsen und Märkte, sowie ähnliche Veranstaltungen verboten, bei denen alle Arten von Vögeln verkauft, gehandelt oder zur Schau gestellt werden. Die Notwendigkeit und Wichtigkeit der Anordnung werde spätestens mit dem Nachweis des Erregers im Nachbarlandkreis deutlich.

Die aktuell auftretende Variante H5N8 stelle keine Gefahr für Menschen oder andere Haustiere dar. Krankheitsfälle treten ausschließlich bei Geflügel auf, dennoch wird aus hygienischen Gründen und um die Einschleppung in Hausgeflügelbestände zu vermeiden, empfohlen verendete Wildvögel unberührt zu lassen.

