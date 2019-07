09:56 Uhr

Vorsicht vor Schmuckdieben in Donauwörth

Aus einer Wohnung in Donauwörth klaute ein Unbekannter mehrere kostbare Ketten - teils mit Diamanten.

In der Zeit von Donnerstag auf Freitag wurde in einer Wohnung in Donauwörth Schmuck entwendet. Bei dem Schmuck handelt es sich nach Angaben der Polizeiinspektion Donauwörth ausschließlich um Goldschmuck, der zum Teil mit Diamanten besetzt war. Es waren mehrere Ketten und Ringe im Wert von mehreren Tausend Euro. Die bisherigen Ermittlungen konnten noch nicht abschließend klären, wie der bislang unbekannte Täter in die Wohnung gelangen konnte. (dz)

