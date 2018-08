vor 47 Min.

Wemding: Autofahrerin übersieht Motorradfahrer

In Wemding ist es am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Der Biker stürzt bei dem Zusammenstoß. Er kommt mit Verdacht auf Knöchelbruch ins Krankenhaus.

In Wemding ist es am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Das teilt die Polizei mit. Der 24-Jährige fuhr auf dem Stadelmüllerweg stadteinwärts, als eine 49-jährige Autofahrerin aus der untergeordneten Seitenstraße einfuhr. Die Frau wollte die Vorfahrtsstraße in Richtung Sennefelder Straße überqueren und übersah dabei den Motorradfahrer.

Bei dem Zusammenstoß mit dem hinteren Teil des Kraftrades wurde der junge Mann vom Fahrzeug geworfen. Mit Verdacht auf ein Knöchelbruch kam er in die Donau-Ries-Klinik, so die Beamten. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt.

