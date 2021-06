Junge Frau sorgt sich in Wemding rührend um hilflosen Mann

In Wemding entdeckt eine Frau einen Behinderten, der in der Hitze umherirrt. Die 26-Jährige kümmert sich laut Polizei vorbildlich um den Mann.

Eine junge Frau hat sich am frühen Montagabend in Wemding um einen hilflosen Mann gekümmert. Die Polizei, die von den Vorkommnissen berichtet, bezeichnet das Verhalten der 26-Jährigen als vorbildlich.

Der Monnheimerin fiel der 34-Jährige auf dem Polsinger Weg in Wemding auf. Der geistig Behinderte, so stellte sich heraus, irrte bereits seit zwei Stunden in der Hitze umher. Die Zeugin rief um 18.50 Uhr die Polizei an und kümmerte sich bis zu deren Eintreffen rührend um den Mann. Sie versorgte ihn mit Wasser und ließ ihn in ihrem klimatisierten Auto warten.

Die Polizei findet einen Hinweis auf die Identität des Mannes

Der 34-Jährige hatte keinerlei Ausweispapiere bei sich und konnte sich aufgrund seiner Behinderung nicht artikulieren. Auf dem Etikett seines T-Shirts fanden die Beamten dann aber glücklicherweise einen entscheidenden Hinweis: Dort waren der Name und die Wohnanschrift des behinderten Mitbürgers vermerkt.

Der 34-Jährige wollte den Wagen der Helferin aber nur ungern verlassen. Deshalb chauffierte ihn die Frau in Begleitung des Polizeifahrzeugs wohlbehalten in eine Unterkunft im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, in welcher der Mann lebt. Die Einrichtung hatte bereits mehrere Stunden zuvor den Bewohner bei der dortigen Polizei als vermisst gemeldet. (dz)

