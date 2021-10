Wemding

20.10.2021

Neue Kita in Wemding kostet wohl neun Millionen Euro

So soll die Kindertagesstätte St. Marien in Wemding nach der Sanierung und dem Umbau aussehen.

Plus Die Kindertagesstätte St. Marien in Wemding wird saniert und erweitert. Dies kostet viel Geld. So sehen die Planungen für das Großprojekt aus.

Von Wolfgang Widemann

Jahrelang hat die Stadt Wemding überlegt, geplant, erste Konzepte wieder verworfen, neu überlegt und Übergangslösungen geschaffen, um zwei Probleme anzugehen: Die Kindertagesstätte St. Marien ist erstens alt und zweitens zu klein. Nun ist eine Lösung gefunden. Der Stadtrat hat am Dienstagabend die Planung für die Generalsanierung und die Erweiterung der Kita beschlossen. Das Projekt ist gewaltig: Es kostet nach ersten Schätzungen wohl um die neun Millionen Euro.

