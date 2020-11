21:00 Uhr

Wemding: Stadtrat Alexander Biber legt Mandat nieder

In Wemding gibt es einen Wechsel im Stadtrat. Nach nur knapp sieben Monaten in der neuen Amtsperiode hat Alexander Biber mitgeteilt, dass er sein Mandat niederlege. Biber gab persönliche Gründe dafür an. Er gehörte für die CSU rund fünf Jahre lang dem Gremium an, in das er im Alter von 25 Jahren nachrückte. 2020 wurde Biber dann direkt in den Stadtrat gewählt.

Nicolas Bumba rückt nach

Nachrücker auf der CSU-Liste ist Nicolas Bumba. Er wird in der Stadtratssitzung am Dienstag, 1. Dezember, vereidigt. Beginn ist um 19 Uhr in der Stadthalle. Weitere Themen auf der Tagesordnung: Zuschussanträge der Kolpingsfamilie (für Instandsetzung des Bolzplatzes am Kolpingheim) und des SC Amerbach (für Übungsleiter). (wwi)

