Wenn den Menschen nichts mehr heilig ist

Kreuze werden verunstaltet, Kirchen geschändet. Wir müssen wachsamer sein.

Das, was derzeit an übelsten Schändungen an Zeugnissen des christlichen Glaubens in der engeren und weiteren Region geschieht, ist nurmehr schockierend. Kreuze werden verunstaltet, in Kirchen wird geraubt und sogar geschändet. Man kann eine Kirche kaum empfindlicher treffen. Was für Menschen tun so etwas? Das letzte Stück Achtung geht offenbar bei einigen verloren.

Es bleibt nun erstens zu hoffen, dass der oder die Täter der jüngsten Schändungen in der unmittelbaren Nachbarschaft erwischt werden. Im Weiteren sollten die Gotteshäuser allerdings keinesfalls dauerhaft außerhalb der Gottesdienstzeiten geschlossen bleiben. Für gläubige Menschen sind offene Kirchen ein Refugium, Heimat, existenziell wichtige Orte der Einkehr und des Gebets. In unserem Land ist es üblich, dass die Türen der Kirchen geöffnet sind, beziehungsweise sein können. Dieser freiheitliche Grundsatz steht in direkter Verbindung zur Freiheit des Christenmenschen, wie es einst Martin Luther so treffend ausdrückte.

Aber es ist leider wie so oft: Wegen einiger Irrer ist die Freiheit vieler in Mitleidenschaft gezogen. Dass man im Bistum Augsburg im kurzfristigen Sinne eine Schließung der Kirchen außerhalb der Gottesdienstzeiten anordnete, ist nachvollziehbar – aber: Es darf sich nur um eine kurze, vorübergehende Maßnahme handeln. Man darf nicht vor dem Verbrechen kapitulieren.

Traurig ist auch, dass die (vorübergehenden) Schließungen aber offenbar bis dato nicht allzu viele Menschen in unserer mittlerweile viel zu weltlich geprägten Gesellschaft nachhaltig stören. Die Schilder an den Türen mögen beim Vorübergehen dem ein oder anderen auffallen, viele andere hätten die Türklinke der Gotteshäuser wohl aber leider sowieso nicht betätigt. Insofern wird der größere gesellschaftliche Aufschrei wegen der Schändungen wahrscheinlich ausbleiben – es wäre verwunderlich, wenn es anders wäre.

Für die gläubigen Christen (es gibt sie Gott sei Dank noch) kann und darf der Zustand der Schließungen indessen nur ein vorübergehender sein. Wieder frei nach Luther: Die Freiheit des Christenmenschen sollte geschützt werden – und zwar in der Form, dass der Glaube jederzeit an jedem Ort ausgeübt werden kann. Das müsste in einem christlich geprägten Rechtsstaat sichergestellt werden können.

