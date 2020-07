12:20 Uhr

Wieder fehlt ein Verkehrszeichen bei der „Applauskurve“

Eine Stange ohne Schild fanden die Polizisten am Parkplatz an der „Applauskurve“ bei Großsorheim.

Erneut wurden an der Kreisstraße bei Großsorheim Verkehrszeichen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, äußert sich offenkundig bei einer kleinen aber radikalen Minderheit der Unmut über die beiden unlängst am Parkplatz neben der Kreisstraße DON 16 angebrachten Verkehrszeichen in strafbaren Handlungen: Die vom Landkreis vor einer Woche errichteten Verkehrszeichen wurden erneut gestohlen.

Am Samstagnachmittag fanden noch Kontrollen durch Beamte der Inspektion Donauwörth an dem Parkplatz neben der sogenannten „Applauskurve“ statt. Ab 18.30 Uhr schraubte dann eine bislang unbekannte Person sowohl das Durchfahrtsverbot als auch das Zusatzzeichen für die Gültigkeit nur an Wochenenden und Feiertagen ab und entwendete danach die demontierten Schilder.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Bereits in der Nacht auf 28. Juni flexten Unbekannte den kompletten Schilderträger samt Verkehrszeichen mittels Trennschleifer ab und nahmen die „Tatbeute“ gleich mit. Da im konkreten Fall die angebrachte Befestigungssicherung überwunden wurde, zeigten die Gesetzeshüter eine Straftat des besonders schweren Falls des Diebstahls an. Nun laufen Ermittlungen nach dem oder den Tatverdächtigen.

Schaden bei insgesamt über 700 Euro

Der insgesamt entstandene Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich mittlerweile auf über 700 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Donauwörther Polizei in Verbindung zu setzen. (dz)

