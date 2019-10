vor 53 Min.

Zu viel Verkehr in der Mertinger Straße?

Der Bäumenheimer Gemeinderat hat sich einmal mehr mit der Mertinger Straße befasst, dieses Mal geht es um ein Gutachten. Noch keine endgültige Einigung über die Ausgleichsfläche.

Von Helmut Bissinger

Ungeachtet einer noch ausstehenden Entscheidung des Verwaltungsgerichts, ob die Bürger über eine Verlegung der Mertinger Straße abstimmen dürfen, beschäftigte sich der Bäumenheimer Gemeinderat mit dem Thema. Seit zwei Jahren wartet die Firma Geda darauf, dass die Straße neu trassiert wird, damit sie expandieren kann.

Nun kam ein Verkehrsgutachten in den Gemeinderat, erstellt durch das Büro Gevas Humberg & Partner aus München. Es hatte den Auftrag, zu untersuchen, ob die „neue“ Mertinger Straße dem künftig zu erwartenden Verkehr gerecht werden kann. Dazu war an mehreren Knotenpunkten der bisherigen Straße eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt worden. Demnach, so Diplom-Geograf Harald Spath, muss die derzeitige Straße täglich 5000 bis 7000 Fahrzeuge bewältigen. Das Verkehrsaufkommen würde sich bis zum Jahr 2035 um täglich weitere 1500 Fahrzeuge erhöhen, errechnete der Experte. Grundlage dafür ist ein Bevölkerungszuwachs um 13 Prozent und die geplante Erschließung des Gewerbegebiets Nord 2.

Verkehr erhöht sich laut Experten um 2000 Fahrzeuge pro Tag

Parallel dazu hat das Planungsbüro Berechnungen über die „neue“ Mertinger Straße erstellt. Dort könnten, so Harald Späth, zusätzlich 3500 Fahrzeuge die Straße nutzen. „Wir schätzen, dass sich der Verkehr um rund 2000 Fahrzeuge pro Tag erhöht“, so Spath. Es seien keine Probleme zu erwarten. Wenn allerdings in den Abendstunden mehr als 10000 Fahrzeuge die Straße nutzen würden, entstünde eine „nicht mehr tolerierbare Situation“. Ein Kreisverkehr oder eine Ampel könnten entspannend wirken, so der Experte.

Referent im Gemeinderat war außerdem der Diplom-Biologe Hermann Stickroth. Er hatte bereits vor längerer Zeit eine naturrechtliche Prüfung vorgenommen und in dem Bereich der „neuen“ Mertinger Straße Kiebitz-Paare, Feldlerchen, Rebhöhner, Goldammern und Bachstelzen kartiert. Geda hatte daraufhin im Oberndorfer Ried eine Ausgleichsfläche erworben. „Sie ist bestens geeignet und erfüllt alle Voraussetzungen“, erklärte Stickroth. In engster Abstimmung mit dem Bund Naturschutz, so der Biologe, habe man agiert, doch zu einer endgültigen Einigung sei man noch nicht gekommen. Stickroth wollte nicht ausschließen, „dass der Bund Naturschutz weitere Forderungen stellt“. Er könne sich dies aber nicht vorstellen, „weil alle Wünsche erfüllt wurden“.

