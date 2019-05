vor 33 Min.

Zwei Verletzte und erheblicher Schaden

Bei einem Zusammenstoß erleiden ein 77-Jähriger Fahrer und seine 64-jährige Beifahrerin leichte Blessuren.

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Rain und Gempfing kam es am Freitag kurz nach 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden nach Polizeiangaben zwei Beteiligte leicht verletzt. Ein 52-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wollte mit seinem Auto – aus einem Feldweg kommend – die Fahrbahn überqueren. Er übersah dabei einen aus Rain kommenden Wagen, worauf es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Es entstand erheblicher Schaden in Höhe von rund 17000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Beim Unfall wurden der 77-jährige vorfahrtsberechtigte Fahrer und seine 64-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide begaben sich in ärztliche Behandlung.

