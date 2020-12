Türchen 7: Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel

vor 51 Min.

Öffnen Sie das siebte Türchen in unserem digitalen Adventskalender. Das Thema 2020: Weihnachtsfilme. Heute: Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel.

Von Gregor von Kursell

Eine Vorladung vor den Großen Weihnachtsrat? Niklas Julebukk musste damit rechnen. Hat er doch trotz Verbot weiterhin die Wünsche der Kinder selbst erfüllt und Geschenke aus seiner Werkstatt verteilt, anstatt, wie vorgeschrieben, die Menschen zu immer kostspieligeren Einkäufen zu motivieren. Nun holen sie ihn ab, die grauen Männer, und schleifen ihn vor das Gericht. Festtagsfreude herrscht dort keinesfalls, nur Eiseskälte. Die Weihnachtsmänner – Weihnachtsmänner? – tragen Brillen, dunkelgraue Anzüge und sitzen auf Eisblöcken um einen Tisch aus Eis. Ein kleiner Christbaum darauf wirkt geradezu deplatziert. Am Ende des Tisches thront Waldemar Wichteltod, sein Mantel ist mit einem schwarzen Pelzkragen besetzt. Er ist der Boss hier, in der Weihnachtswelt. Er hat ihr seinen Stempel aufgedrückt. Weihnachten soll Geld bringen, viel Geld. Sentimentale Chaoten mit subversiven Ideen von Liebe und Phantasie, wie Niklas Julebukk einer ist, haben da keinen Platz. Darum soll er jetzt einen langweiligen Schreibtischposten in Wichteltods profitorientierter Organisation übernehmen. Doch Julebukk will nicht klein beigeben. Er flieht in seinem Wohnwagen aus der Weihnachtswelt, zu den Menschen.

„Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel“ von 2011 ist eine Verfilmung des gleichnamigen Buches von Cornelia Funke. Auch die Augsburger Puppenkiste inszenierte die Geschichte und brachte sie 2017 als Weihnachtsfilm ins Kino. Wie oft in Funkes Büchern spielt sich die Handlung in zwei parallelen Welten ab: in unserer und in einer verborgenen, in der Weihnachtsmänner, Engel, Kobolde und Rentiere leben. Letztere ist jedoch keineswegs märchenhaft schön, sondern wurde von dem Kotzbrocken Waldemar Wichteltod (Volker Lechtenbrink) in eine geradezu faschistoide Diktatur verwandelt.

Die Kobolde hat er verjagt, die Rentiere zu Salami verarbeitet. Wie genau ihm die Machtergreifung gelungen ist, bleibt im Dunklen. Niklas Julebukk (Alexander Scheer) ist der letzte Weihnachtsmann der alten Schule, der den Kindern Glück und Liebe schenken will. Sechs seiner Gesinnungsgenossen wurden bereits in Eisblöcke verwandelt, Julebukk weiß also, was er riskiert. Auch wenn er an den überlieferten Vorstellungen von Weihnachten festhält, ist er keineswegs altmodisch. Scheer spielt einen schnoddrigen Jungweihnachtsmann, der erfrischend vom Stereotyp des onkelhaften Santa Claus abweicht, aber niemals aufgesetzt jugendlich wirkt.

Ein angenehm unkonventioneller Weihnachtsmann

Der tapfere Julebukk fällt bei seinem Fluchtversuch mit seinem Weihnachtsmann-Wagen vom Himmel (daher der Titel) und landet am Rande einer kleinen Stadt. Dort wohnt auch Ben (Noah Kraus), der mit seinen Eltern gerade erst hierhergezogen ist. Wie das in Weihnachtsfilmen so ist, hat der etwa neunjährige Bub eine ganze Reihe von Problemen. Seit Vater (Fritz Karl) ist arbeitslos, darum sind seine Eltern aus München in das Haus der Großeltern gezogen, weil sie hier mit weniger Geld über die Runden kommen können. Die Mutter (Jessica Schwarz) hat eine Konditorei eröffnet, die aber noch nicht so recht läuft. In der Schule wird Ben von den anderen Kindern gehänselt. Da ist es kein Wunder, dass der einsame Junge neugierig in den seltsamen Wagen späht und sich mit dem ungewöhnlichen Weihnachtsmann anfreundet. Nach anfänglichem Misstrauen schließt sich auch Charlotte (Mercedes Jadea Diaz), die Nachbarstochter den beiden an. Sie helfen Julebukk, sein verschwundenes Rentier wiederzufinden und stehen ihm in seinem Kampf gegen den Usurpator Wichteltod bei. Die Verhältnisse in der Menschenwelt sind im Film anders dargestellt als im Buch, wo Ben weniger unter der Ablehnung durch seine Mitschüler als unter seinen Eltern leidet und Charlotte die unbeliebte Außenseiterin ist.

Das Bindeglied zwischen den beiden Welten, der Weihnachtswelt und der Menschenwelt, ist in dieser Geschichte die „weiße Tür“ in Julebukks Wagen. Sie ist fest verrammelt, denn durch sie könnten die Schergen des Diktators in den Wohnwagen eindringen. Allerdings öffnet Julebukk sie unvorsichtiger Weise, um für die Kinder Schnee zu zaubern. Nun wissen Wichteltod und seine grauen Männer, wie sie den Ausreißer finden können. Solche Ideen, die Tür in eine andere Welt, der Wagen, der im Inneren viel größer ist als man es ihm von außen ansieht, Julebukks Fähigkeit, sein rollendes Heim bei Gefahr in einen prosaischen Bauwagen zu verwandeln, machen einen erheblichen Teil des Zaubers aus. Der Rest ist die alte Erzählung von den bösen Mächten, die Magie abtöten, weil sie alles ihrem Macht- und Gewinnstreben unterordnen – Ältere werden sich an Momo und die grauen Herren erinnern. Niklas Julebukk ist ein Weihnachts-Magier, der den Kampf aufnimmt. Er will die Kinder nicht nur mit schönen, von Kobolden handgefertigten Spielsachen Freude bereiten. Er kann auch immaterielle Wünsche erfüllen. Er lässt es schneien, lässt mit seinen Tricks auch bei Weihnachtsmuffeln Festtagslaune entstehen und macht von Sorgen geplagte Familien wieder glücklich.

Der lange Kampf gegen den Weihnachtskommerz - das ist die Mission der Autorin

Die international erfolgreiche Kinderbuchautorin Cornelia Funke wurde 2005 vom amerikanischen Time Magazine zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt gezählt. Sie engagiert sich auf vielfältig Weise für Kinder und den Schutz der Natur. Schon in einem ihrer ersten Bücher hat sie sich mit der Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes auseinandergesetzt. „Hinter verzauberten Fenstern“ von 1989 handelt davon, dass die traditionellen Adventskalender mit Bildern durch teurere, aber lieblos gemachte Schokoladen-Kalender verdrängt werden. Die Heldin der Geschichte gelangt durch die Türchen ihres klassischen Adventskalenders, den sie zuerst gar nicht haben wollte, in eine Zauberwelt. Auch dort droht Gefahr durch einen profitgierigen Bösewicht. In Funkes Büchern entsteht die Bedrohung für das Weihnachtsfest in der Märchenwelt. Im richtigen Leben sind wir alle die Schuldigen – auch die Konzerne, die auf diese Weise ihr Geld verdienen, aber vor allem wir selbst, wenn wir dabei mitmachen. Wenn wir aus Bequemlichkeit auf die selbstgebackenen Plätzchen, die mit Liebe ausgewählten Geschenke und die abends im Kreis der Familie gesungenen Lieder verzichten und an stattdessen auf teuer Massenware und Stimmung aus der Konserve setzen.





Der Kampf gegen Konsum und Kommerz zu Weihnachten wird schon seit langem geführt. Harriet Beecher Stowe, ebenfalls eine einflussreiche Schriftstellerin, trug mit ihrem Roman „Onkel Toms Hütte“ zur Abschaffung der Sklaverei in den USA bei. 1850 veröffentlichte sie die Erzählung „Weihnachten oder die gute Fee“. Darin kommt eine wohlhabende junge Frau auf die Idee, lieber den Armen zu helfen als belanglosen Schnickschnack für ihre genauso reiche und gelangweilte Verwandtschaft zu kaufen. Damals war der Brauch, andere zu Weihnachten zu beschenken, in den USA noch relativ neu. Seitdem sind 170 Jahre vergangen, und geändert hat sich nichts. Es ist eher noch schlimmer geworden. Waldemar Wichteltod scheint unbesiegbar zu sein.

