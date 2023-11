Online-Betrüger bucht unerlaubt fast 4000 Euro ab

Ein Bäumenheimer erhält eine gefälschte E-Mail und fällt darauf hinein. Die Betrüger buchen ihm unerlaubt einige tausend Euro ab.

Online-Betrüger haben einen Bäumenheimer hereingelegt und unerlaubt Geld abgebucht. Wie die Polizei berichtet, erhielt der Mann am Montagnachmittag eine vermeintliche E-Mail von dem Technologieunternehmen Microsoft. Darin stand, dass angeblich der Computer des Mannes mit Schadsoftware infiziert sei. Diese "Masche" sei der Polizei bereits bekannt.

So schützen Sie sich vor Betrugsmaschen 1 / 5 Zurück Vorwärts Sie sollten sich immer vergewissern, mit wem Sie es tatsächlich zu tun haben: ob an der Haustüre, am Telefon oder im Internet.

Betroffene sollten bei einem Anruf sofort den Kontakt abbrechen. Auf Geldforderungen, rät die Polizei, sollen Sie nicht eingehen.

Wer den Verdacht hat, einen Kontakt zu einem Betrüger gehabt zu haben, sollte umgehend die Polizei kontaktieren.

Hauseingänge bei Mehrfamilienhäusern sollten nach Angaben der Beamten tagsüber geschlossen sein. Bevor Sie die Türe öffnen, so die Polizei, sollten Sie überprüfen, wer ins Haus will.

Auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück rät die Polizei bewusst zu achten.

Der Geschädigte rief daraufhin bei einer in der Mail angegebenen "Servicenummer" an. Ein bislang Unbekannter forderte in dem Telefonat mehr als 20 Bank-TAN von dem Bäumenheimer. Dieser gab die TAN seines Kontos sowie von zwei Verwandten weiter. In der Folge buchte der Täter unberechtigt Geld in einer Gesamthöhe von knapp 4000 Euro ab. Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Betruges auf. (AZ)

