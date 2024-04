Zwei Wildangler erwischt

Am Samstag bemerkt ein Mitglied des Fischereivereins in Auchsesheim zwei Wildangler. Diese müssen sich jetzt verantworten.

Zwei Wildangler sind am Samstag am Auchsesheimer See erwischt worden. Laut Polizei wurde um 14.25 Uhr ein Mitglied des Fischereivereins auf zwei Männer aufmerksam, die dort augenscheinlich ohne Erlaubnis angelten. Eine anschließende Kontrolle bestätigte den Verdacht: Die Nordheimer befischten das Gewässer, ohne im Besitz eines Angelscheines zu sein. Beide Männer hatten bereits einen Fisch aus dem Wasser geholt. Die sofortige Beendigung des Angelausfluges und eine Anzeige wegen Diebstahl waren die polizeilichen Folgen. Beide Männer müssen sich nun einem Strafverfahren stellen. (AZ)