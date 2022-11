Fällt am Mittwoch das Urteil im Monheimer Mordprozess?

Am 9. November wird das viel beachtete Verfahren um die tödliche Raserfahrt fortgesetzt. Das Urteil über die Angeklagten könnte fallen.

Der Prozess gegen zwei junge Männer aus Monheim, die wegen Mordes vor dem Landgericht Augsburg stehen, wird am Mittwochmittag fortgesetzt. Nach den Plädoyers könnte möglicherweise am späten Nachmittag das Urteil fallen. Es ist ein weiterer Prozesstag, an dem es um einen verheerenden Unfall im April 2021 geht. Eine 54-Jährige wurde vom Audi A5 des Hauptangeklagten gerammt und war auf der Stelle tot.

Seit Ende September läuft der Prozess vor dem Augsburger Landgericht. Wie der 28-jährige Hauptangeklagte über seinen Verteidiger Hans-Dieter Gross verlesen ließ, habe er weder ein Rennen fahren noch schanzen wollen. "Ich wollte niemals abheben", heißt es wörtlich. Zudem erklärte der Monheimer, dass er die möglichen Folgen seiner Raserfahrt nicht richtig habe einschätzen können. "Ich habe nicht damit gerechnet, dass es zu einem Unfall kommen kann", verlas sein Anwalt.

Todesfahrer von Monheim und sein Beifahrer gestehen Drogenhandel

Als Beweis führt die Staatsanwaltschaft unter anderem ein Video an, das von einer "Dashcam", einer im Unfallfahrzeug montierten Kamera, aufgenommen worden ist. Auch ein aufwendiges Gutachten zum Unfallhergang wurde erstellt, das eine Computer-Simulation beinhaltet.

Der Todesfahrer und sein Beifahrer, der sich wegen Mithilfe zum Mord ebenfalls verantworten muss, haben beide eingeräumt, dass sie wie von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, über mehrere Jahre hinweg mit Drogen gehandelt haben. Die Dashcam ihres Unfallfahrzeugs zeichnete noch am Tag des Unfalls einen Drogen-Deal auf. Einen tieferen Einblick gaben die Angeklagten beim fünften Prozesstag - die Männer äußerten sich zur Todesfahrt und zum Drogenhandel. (wwi)