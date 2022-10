Bäumenheim

12:00 Uhr

Bäumenheim wird höhere Baukosten für Bürgersaal nicht tragen

Das Wohn- und Geschäftshaus, in dem auch der Bäumenheimer Bürgersaal entstehen wird, wird schon jetzt teurer.

Plus Die Kosten für den Bürgersaal, der seit drei Monaten gebaut wird, in Bäumenheim steigen. Die Gemeinde pocht aber auf den vereinbarten Festpreis.

Die Preise steigen und auch das wichtige Bauprojekt in Bäumenheims Mitte wird wohl teurer als bisher geplant. Seit dem Sommer laufen die Bauarbeiten für das neue Wohn- und Geschäftshaus der Firma Reitenberger. Die Gemeinde kauft sich in das eigentlich privatwirtschaftliche Projekt ein und übernimmt den Bürgersaal sowie Parkplätze auf dem Parkdeck. Der Ende 2021 dafür ausgehandelte Festpreis scheint aber bereits zu wackeln. Entsprechend richtete die Baufirma eine Voranfrage an die Gemeinde.

