Betriebsunfall in Bäumenheim: Mitarbeiter eingeklemmt

Ein Mitarbeiter einer Firma in Bäumenheim hat sich mit einer Elektroameise selbst eingeklemmt und sich am Bein verletzt.

In einem Betrieb in Bäumenheim ist ein Betriebsunfall eines 44-Jährigen glimpflich ausgegangen. Der Mann bediente am Montagnachmittag eine Elektroameise. Der Mann übersah dabei ein Regal hinter sich und wurde zwischen dem Regal und der Ameise eingeklemmt.

Zusätzlich kam das Gefährt auf dem Fuß des Mannes zum Stehen. Der 44-Jährige wurde per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Aufgrund getragener Sicherheitsschuhe verletzte er sich nur leicht am linken Bein. (AZ)

