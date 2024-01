Bäumenheim

vor 17 Min.

Bühne für den Fasching: Christine Seilz fiebert den tollen Tagen entgegen

Christine Seitz hat eine ausgeprägte kreative Ader, die sie - faschningsnärrisch wie sie ist - gerne in der fünften Jahreszeit auslebt. Freilich nicht nur dann.

Plus Seit über 30 Jahren engagiert sich die Bäumenheimerin mit Leidenschaft für den Fasching. Ihre Kreativität brachte viele Bühnenbilder hervor und noch so manches mehr.

Von Beate Schwab

Das Wiener Schloss Schönbrunn strahlt wahrlich K&K-Eleganz aus. Mit seiner imposanten Front, den zahllosen Fenstern und den Balustraden ist es eine imposante Kulisse. Nicht nur für Sisi-Filme, nein auch im Bäumenheimer Fasching nahm sich das majestätische Bauwerk in der Session 2006/07 schon prachtvoll aus, während sich auf der Bühne davor Prinz und Prinzessin schmachtend in den Armen lagen. Es war die detailgetreue Nachbildung des österreichischen Schlosses, die Christine Seilz seinerzeit als Bühnenbild in die Schmutterhalle gezaubert hatte. „Das war meine aufwändigste Arbeit für den Carneval Club", erinnert sich die 57-jährige Bäumenheimerin, "daran habe ich insgesamt mindestens 60 Stunden gearbeitet“.

Es war indes nur eine von vielen Arbeiten, die die künstlerisch begabte Faschingsnärrin im Laufe von 20 Jahren mit viel Kreativität und handwerklichen Fähigkeiten als perfekte Bühnenhintergründe verwirklicht hat. Lebhaft erinnert sie sich an die vielen ganz unterschiedlichen Bilder, die sie auf den Kulissen entstehen lassen konnte. Rom, Las Vegas, der Zuckerhut von Rio oder die ägyptischen Pyramiden wurden durch ihre Arbeit lebendig. Besonders viel Spaß machte ihr, dass sie ihre eigenen kreativen Ideen umsetzen konnte. „Mir wurde nur das jeweilige Motto der Session mitgeteilt, dann konnte ich frei nach meinen Vorstellungen loslegen“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

