Bäumenheim

vor 18 Min.

Die Schlafmützen sorgen für einen nostalgischen und magischen Abend

Plus Mit vielen Kindheitshelden ist die diesjährige Prunksitzung der CCB Schlafmützen verbunden. Das Publikum bekommt abermals ein hochkarätiges Programm geboten.

Von Fabian Kapfer

Schon vor der Prunksitzung der CCB Schlafmützen in der Bäumenheimer Schmutterhalle bleiben viele Gäste mit ihrem Blick am tollen Bühnenbild hängen. Schließlich gibt es dort einige Kindheitshelden zu sehen. Asterix und Obelix sind rasch zu erkennen, die Maus und der Elefant oder die Biene Maja, die um einen Baum kreist. Darunter ist der Pumuckl auf der Leinwand kleben geblieben und blickt trotz Sichtbarkeit freundlich in die Menge. Etliche weitere Kindheitshelden gesellen sich auf der Bühne dazu und auch das Programm lässt viele Faschingsfreunde in Erinnerungen schwelgen. Aber nicht nur die Tanzformationen des CCB verzaubern aber an diesem Abend das Publikum.

Das Motto "Asterix, Pumuckl oder Micky Mouse, beim CCB sind die Helden der Kindheit zuhaus" wird durch die Garden des CCB sehr liebevoll auf die Bühne gebracht. Die Mottoformation präsentiert Asterix und Obelix, die gemeinsam mit den Römern tanzen, aber auch die Ducktales sowie Barbie und Ken fehlen an diesem Abend nicht. Die Tanzmäuse sind als Ghostbusters unterwegs, die Teenies tanzen hingegen temporeich zu "Kim Possible". Neben den herausragenden tänzerischen Auftritten sind auch die Kostüme hervorzuheben, die mit viel Liebe zum Detail gestaltet sind. Und auch eine weitere Gruppe überrascht: Die Fußballer des SV Donaumünster-Erlingshofen tauschen die Fußballschuhe gegen Ballettschuhe ein und dürften bei ähnlichen Leistungen auf dem Fußballplatz berechtigte Hoffnungen haben, wieder in die Kreisliga aufzusteigen.

