So haben Einwanderungswellen Bäumenheim geprägt

Immer wieder gab es in dem Ort Einwanderungswellen. Archivar Mario Felkl erzählt davon und erklärt, wieso es schwer war, als Bayer anerkannt zu werden.

Welch spannende Geschichten sich bei der Recherche in historischen Quellen und Unterlagen finden lassen, zeigte Diplom-Archivar Mario Felkl mit einem Vortrag bei der Generalversammlung des Heimatverein Oberndorf-Eggelstetten-Flein. Dabei wurde deutlich: An Migrationsursachen hat sich bis heute wenig geändert. Menschen fliehen vor Krieg, Unruhen, Armut, Arbeitslosigkeit, Diskriminierung, Verfolgung oder aus ökologischen Gründen in ein Land, das wirtschaftliche und soziale Sicherheit bietet.

In Asbach-Bäumenheim gab es etwa nach dem Dreißigjährigen Krieg eine Einwanderungswelle, aber auch zur Zeit der Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts. Auch während und nach dem Zweiten Weltkrieg kamen viele Menschen in den Ort. Mit kuriosen Recherchebeispielen brachte Felkl die Gäste zum Schmunzeln und Staunen.

Die Zerstörung des Krieges brachte Menschen nach Bäumenheim

Zerstörung und Entvölkerung waren laut Felkl nach dem Dreißigjährigem Krieg ein gravierender Einschnitt für die Region. Aus dem überbevölkerten Altbayern, Tirol, der Steiermark und anderen Regionen im heutigen Österreich wanderten arme Migranten ein. Anhand alter Akten von Urteilen der Hohen Gerichtsbarkeit der Reichspflege Wörth gibt der Archivar etwa einen Einblick, wie im 17. Jahrhundert über Ehebruch und Diebstahl geurteilt wurde.

Mario Felkl ist Diplom-Archivar. Hier hält er einen alten Kalender in der Hand Foto: Elisabeth Klaushofer (Archiv)

Die Industrialisierung brachte speziell in Bäumenheim mit der Errichtung der Leinenspinnerei und Weberei Drossbach um 1865 und mit der Gründung der Landmaschinenfabrik Dechentreiter im Jahr 1922 viele Zuwanderer, welche die Einwohnerzahl stetig vergrößerten. Wie schwer es war einen Heimatschein zur Bayerischen Staatsangehörigkeit zu erhalten, zeigte Felkl an einem Beispiel aus dem Jahr 1912. Obwohl die Ehefrau aus der Gemeinde stammte und die achtköpfige Familie bereits 40 Jahre in Bäumenheim ansässig war, wurde der Antrag zunächst abgewiesen.

Im Zweiten Weltkrieg kamen Zwangsarbeiter, danach Flüchtlinge

Während des Zweiten Weltkriegs kamen viele Zwangsarbeiter nach Bäumenheim. Nach Kriegsende explodierten die Migrationszahlen durch die vielen Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Die Geschichte zeigt, dass Migration in Bäumenheim Tradition hat.

Erfreulich ist laut Felkl, dass die geschichtliche Recherche und Familienforschung heutzutage durch die Digitalisierung erleichtert wird und somit das Suchen in verstaubten Büchern und das Durchwühlen von Unterlagen in Archiven oftmals entfällt.

Mario Felkl arbeitet hauptberuflich im Stadtarchiv Augsburg. Über seine Aufgaben und Forschungen dort hat er im Podcast "Augsburg, meine Stadt" gesprochen. Die Folge können Sie hier anhören.