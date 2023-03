Stichflamme bei Arbeiten in einer Betriebshalle in Bäumenheim

Kurz nach Mitternacht kam es zu einem Brand in einer großen Bäumenheimer Firma, der aber rasch gelöscht werden konnte.

Am frühen Freitagmorgen kam es in einer Betriebshalle eines größeren Bäumenheimer Unternehmens zu einem Brand. Wie die Polizei mitteilt, wurde kurz nach Mitternacht die automatische Brandmeldeanlage der Firma in der Fendtstraße ausgelöst. Arbeiten mit einem Trennschleifer hatten zu einer größeren Stichflamme geführt. Die Werksfeuerwehr konnte den Brandherd schnell löschen. Verletzt wurde niemand, und ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge gab es auch keinen Sachschaden. Fremdverschulden wird ausgeschlossen. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Lesen Sie dazu auch