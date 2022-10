Transporter gegen Lastwagen: Unfallflucht in Bäumenheim

Ein Unbekannter hat beim Ausparken in Bäumenheim einen Lkw angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete, trotz Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend in Bäumenheim mit seinem Fahrzeug einen Lastwagen beschädigt und ist anschließend geflohen. Zwei Zeugen beobachteten gegen 22.50 Uhr, wie der Transporter rückwärts aus einer Parklücke der Tank- und Rastanlage in der Bürgermeister-Müller-Straße ausparkte und gegen das Heck des geparkten Lastwagens stieß. Dadurch entstand ein sichtbarer Schaden, der sich laut Polizei auf mehrere Hundert Euro beläuft.

Der Unfallverursacher stieg zunächst aus und begutachtete den Schaden. Danach stieg er allerdings wieder in seinen weißen Sprinter und floh von der Unfallstelle. Die Zeugen informierten die Polizeiinspektion Donauwörth. Die Beamten veranlassten eine Sicherung der vorhandenen Videoaufzeichnungen und leiteten ein Strafverfahren ein. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670 (AZ)

Lesen Sie dazu auch