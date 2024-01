Unfallflucht auf Firmenparkplatz von AGCO

Auf dem Parkplatz vor der Firma AGCO in Asbach-Bäumenheim verursacht ein Unbekannter einen Unfall und flüchtet.

Eine Unfallflucht von einem Firmenparkplatz in Asbach-Bäumenheim meldet die Polizei. In der Nacht auf Samstag prallte ein Unbekannter auf dem Areal der Firma AGCO in der Fendtstraße gegen einen schwarzen Opel Insignia, dessen Besitzer Nachtschicht hatte. Die vordere Stoßstange am Wagen des Opfers wurde in Mitleidenschaft gezogen. Schaden: etwa 1000 Euro.

Die Inspektion in Donauwörth bittet um Zeugenhinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)