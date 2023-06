Bayerdilling/Rain

Friedhöfe in Rain und Bayerdilling brauchen mehr Platz für Urnen

Plus Die Nachfrage nach Urnengräbern nimmt in Rain und den Stadtteilen zu. So will die Stadt reagieren.

Im Bauausschuss des Rainer Stadtrates berichtet Bürgermeister Karl Rehm (PWG) von einem Ortstermin mit dem Kirchenpfleger auf dem Friedhof in Bayerdilling. Dieser habe erklärt, dass die Nachfrage nach Urnengräbern zunehme. Die Stadt hat bereits einen Plan.

Urnenstelen, also Grabsäulen mit übereinander angeordneten Kammern, die Platz für Urnen bieten, gibt es in Bayerdilling schon. Drei neue sollen jetzt dazu kommen: zwei mit drei Kammern, eine mit zwei. Die Kosten dafür liegen laut Rehm bei rund 17.000 Euro.

