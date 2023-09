Wahlplakate in Bayerdilling beschädigt

Zwei Männer haben in Bayerdilling am Samstagabend Wahlplakate beschädigt. Das hat rechtliche Folgen.

Am Samstag gegen 17.35 Uhr haben Beamte der Polizeiinspektion Rain zwei Männer im Alter von 39 Jahren dabei beobachtet, wie sie ein Wahlplakat in der Rainer Straße in Bayerdilling unerlaubt beklebten.

Bei den beiden Männern konnten noch weitere Aufkleber aufgefunden und diese ebenfalls sichergestellt werden. Diese Aktion wird eine Anzeige wegen Sachbeschädigung nach sich ziehen. (AZ)

