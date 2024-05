Faustschläge für Mitarbeiter an Kasse bei Maifeier

In Bergstetten kommt es laut Polizei gegen Mitternacht zu gewalttätigen Aktionen. Anzeigen gegen zwei Personen.

Gewalttätig geworden sind zwei Personen bei der Maifeier in Bergstetten. Wie die Polizei berichtet, wies ein 24-Jähriger, der an der Kasse Dienst hatte, am 30. April gegen Mitternacht eine Frau darauf hin, dass sie noch das Geld für Getränke schuldig sei. Die 29-Jährige wurde daraufhin verbal ausfällig und verletzte den jungen Mann durch mehrere Kratzer am Oberarm.

Damit nicht genug: Im weiteren Verlauf schlug ein 33-Jähriger, der die Frau begleitete, dem Helfer dreimal mit der Faust ins Gesicht. Die Polizei ermittelt nun gegen das Duo wegen des Verdachts der Körperverletzung. (AZ)