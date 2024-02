Faszinierende Landschaft der Sehnsucht

Der Augsburger Profifotograf Mark Robertz zeigte im B+Zentrum die Schönheit der Natur. Er nahm die Zuschauer mit zu einer Reise durch Deutschlands faszinierende Landschaften.

Man muss nicht in ferne Länder fliegen fliegen, um beeindruckende Landschaften zu sehen. Sie liegen vor unserer Haustüre. In Deutschland findet man einen Fjord, karibikblaues Wasser, wilde Flussläufe, beeindruckende Gebirge. Der Augsburger Profifotograf Mark Robertz nahm die Zuschauer im B+ Zentrum Blossenau mit zu einer Reise durch Deutschlands faszinierende Landschaften.

„Urlaubslandschaften nehmen wir eher wahr, doch kaum eine andere Region Europas bietet so abwechslungsreiche und beeindruckende Natur und Landschaft auf so engem Raum!“ Robertz will die Wahrnehmung seiner Zuschauer wecken und sie begeistern für den Zauber des Ursprünglichen und Einfachen.

Die Nordsee in Nordfriesland an der Küste der Insel Amrum mit Blick auf das Wattenmeer. Foto: Mark Robertz

Der Standort ist wichtig für ein gutes Foto

Deutschland ist das Land des Wassers, der Berge und des Waldes. Die Gesamtlänge aller Fließgewässer entspricht der Entfernung zum Mond – 460.000 Kilometer. Das Publikum im B+ bekommt Landschaftskino par excellence zu sehen. Die Fotos sind beeindruckend. Robertz verzichtet auf Effekte und Musik. Die Bilder wirken für sich. Der Fotograf fügt im ruhigen Erzählton Wissenswertes hinzu, Hintergründe oder mit einem Schmunzeln Tipps wie den, wo man die besten Windbeutel im größten Canyon Deutschlands (Wutachschlucht im Schwarzwald) bekommt. Er erklärt anschaulich fotografische Details wie die Bedeutung des richtigen Standorts und gibt unterhaltsame Einblicke in den durchaus auch mühsamen Alltag eines Fotografen.

Das Phänomen Wald hat der Fotograf Mark Robertz eingefangen. Foto: Mark Robertz

Die Fotoreise startet an Deutschlands Küsten. Aus der Luft betrachtet kann die Elbemündung mit anderen großen Flussdeltas mithalten. Einzigartig ist das Wattenmeer, egal ob aus der Luft oder mittendrin im Morast. Das Publikum lernt die deutschen Inseln kennen. Fünf Tage war Robertz auf Helgoland, um die perfekte Abendstimmung einzufangen. Dann geht es quer durch Deutschlands Naturparks. Vieles kennt man, zumindest von Fotos, doch Robertz zeigt vor allem ungewöhnliche Orte abseits der Touristenhotspots. Auch Stadt- und Industrielandschaften setzt der Fotograf reizvoll in Szene. In Bayern schillert der Eibsee in den Blautönen der Karibik. Das Isartal wir auch Bayerisch Canada genannt und einem finnischen Fjord gleicht der Königsee. Die kurzweilige Fotoreise endet in den Alpen, dem mächtigsten Gebirgszug Europas mit unvergleichlichen Bergmotiven, Seen, Wasserfällen und Schluchten. (evm)