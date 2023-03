Mit 100 durch Blossenau: Kurier muss 800 Euro Bußgeld zahlen

Die Verkehrspolizei Donauwörth führt Geschwindigkeitsmessungen in Blossenau durch. Für einige Fahrerinnen und Fahrer wird es richtig teuer.

Die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth hat bei Geschwindigkeitsmessungen in Blossenau einige Temposünder erwischt. Die Beamten hatten das Messgerät, in Richtung Monheim ausgerichtet, am Dienstag von 11 bis 17 Uhr in der Hauptstraße aufgebaut. In diesem Zeitraum fuhren 300 Fahrzeuge durch die Kontrollstelle. 18 Fahrer waren deutlich zu schnell. Neben acht gebührenpflichtigen Verwarnungen bis 55 Euro fallen auch zehn Bußgeldanzeigen samt Punkteeintrag im Fahreignungsregister an.

Ein Kurierfahrer war mit seinem Sprinter sogar doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs: Anstatt der innerorts erlaubten 50 Kilometer pro Stunde eilte er mit 100 Sachen durch Blossenau. Weil der Fahrer so extrem zu schnell war und kurz vor der Messstelle auch noch eine Geschwindigkeitsanzeigetafel der Gemeinde installiert war, gehen die Beamten bei dem Ertappten von Vorsatz aus. Diesen erwarten nun ein verdoppeltes Bußgeld von 800 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister. (AZ)

