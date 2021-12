Abwassergebühren in Buchdorf sinken leicht

Erfreuliche Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Buchdorf: Vom 1. Januar 2022 an sinken die Abwasserbeiträge etwas. Dies verkündete Bürgermeister Walter Grob im Gemeinderat. Die Neukalkulation der Gebühren habe ergeben, dass der Tarif für einen Kubikmeter Schmutzwasser von 2,07 auf 1,98 Euro verringert werden kann. Beim Niederschlagswasser werden künftig acht statt elf Cent je Kubikmeter fällig. Die Ratsmitglieder genehmigten einstimmig die neue Satzung. (wwi)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .