Buchdorf

18:00 Uhr

Kameraden in Buchdorf haben weiter keine Kandidaten

Plus In Buchdorf droht die Auflösung des Krieger-, Soldaten- und Kameradenvereins. Was beim Aktionstag zu sehen war.

Die Zukunft des Krieger-, Soldaten- und Kameradenvereins (KSKV) Buchdorf ist mehr denn je ungewiss. Bekanntlich veranstaltete die Führung um den Vorsitzenden Ulrich Reiner einen Aktionstag, um doch noch Interessierte zu finden, die einen Posten im Vorstand übernehmen wollen. Es war so etwas wie die letzte Chance.

