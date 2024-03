Mann prallt bei Arbeitsunfall mit dem Kopf gegen Ladearm von Kran

Auf einer Baustelle in Buchdorf wird ein Mann verletzt. Er muss im Krankenhaus behandelt werden.

Ein Arbeitsunfall hat sich am Donnerstag gegen 13.25 Uhr in Buchdorf ereignet. Ein 74-jähriger Mann bediente auf einer Baustelle in der Hauptstraße den Ladekran eines Lkw. Dabei kam es laut Polizeibericht zum Zusammenprall des Kopfes des Arbeiters mit dem Ladearm des Krans. Der 74-Jährige erlitt hierdurch eine stark blutende Kopfwunde. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik zur medizinischen Behandlung eingeliefert. Ein Fremdverschulden könne laut polizeilichen Erkenntnissen ausgeschlossen werden. Die Beamten der PI Donauwörth leiteten den Vorgang an zuständige Berufsgenossenschaft weiter. (AZ)