Musikverein Frohsinn Buchdorf hat nun eine Dreierspitze

Nachdem Horst Nover den Vorsitz abgegeben hat, fand sich kein Nachfolger. Deshalb gibt es nun drei gleichberechtigte Vereinschefs.

Führungswechsel an der Spitze des Musikvereins Frohsinn Buchdorf: Horst Nover hat bei den Neuwahlen in der jetzigen Generalversammlung den Vorsitz abgegeben. Auf ihn folgen gleich drei gleichberechtigte Vorsitzende, nämlich Michael Vellinger, Sandra Steidle und Jana Mayr, die sich die anstehenden Aufgaben teilen. Dafür wurde die Satzung geändert. Horst Nover war 15 Jahre als Vereinschef im Musikverein Frohsinn tätig, hat sehr viel Organisatorisches übernommen, an vielen Auftritten, Ständchen und mehr teilgenommen, sowie insgesamt 90 Vorstandssitzungen abgehalten. Einer der Höhepunkte in seiner Zeit war das Bezirksmusikfest 2013 zum 25-jährigen Bestehen des Vereins. Sandra Steidle - bisherige Stellvertreterin - bedankte sich im Namen des gesamten Musikvereins für Novers Engagement in all den Jahren.

Der Musikverein hat 92 aktive und 156 fördernde Mitglieder

Aktuell gehören dem Verein 248 Mitglieder an, davon 92 Aktive und 156 Fördermitglieder. Kassier Harald Schreiber gab Einblicke in die geordnete Vereinskasse. Dirigentin Kerstin Huber ist mit ihren Musikerinnen und Musikern sowie den zahlreichen Auftritten des vergangenen Jahres sehr zufrieden. Sie bedankte sich für die sehr gute Zusammenarbeit und lobte Kameradschaft und Freundschaft unter den Musikanten. Katharina Behringer ließ die Aktionen der Jugendkapelle Revue passieren. Zur Freude aller sind im Oktober sechs neue Mitglieder dazugekommen.

Was im Einzelnen 2022 geboten war, listete Musik- und Notenwart Martin Rebele nochmals auf und blickte auch schon auf bereits feststehende Termine 2023. Einen Rückblick gab auch Sänger- und Notenwartin Corinna Reiner, die an den Musikantenausflug nach Salzburg erinnerte, der endlich – nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause – wieder stattfinden konnte. Jugendwartin Jana Mayr informierte über die abgelegten D1- und D2- Prüfungen der Jungmusikanten sowie über die stattgefundenen Kurse der Musikalischen Früherziehung sowie der Flötenkurse. Außerdem berichtete sie von dem Ausflug ins Big Jump nach Augsburg. Sehr erfreulich sei es, sagte sie, dass im vergangenen Jahr sieben Musikschüler für die Ausbildung im Musikverein gewonnen werden konnten. Zum Abschluss der Berichterstattungen gab auch Chorleiter Theo Haberbosch seinen Bericht bekannt. Dem Männerchor gehören momentan zehn Sänger an, die mit Freude dabei sind und sich über neue Mitglieder sehr freuen würden.

Wechsel an der Spitze des Vereins: Sandra Steidle - eine der drei neuen Vorsitzenden - dankt dem scheidenden Vereinschef Horst Nover und dessen Ehefrau Agathe. Foto: Florian Karl

Gratulation und Dank von Bürgermeister Walter Grob

Die Neuwahlen ergaben - neben dem künftigen Dreiergespann an Vorsitzenden - folgendes Ergebnis: Kassenverwalter Harald Schreiber, Schriftführerin Theresa Karl, Notenwart Martin Rebele, Jugendwartin Selina Kraus, Beisitzer sind Christina Schwab, Corinna Reiner, Markus Gerstmeier und Leonie Lindemeir. Bürgermeister Walter Grob gratulierte dem neuen Vorstand und dankte dem scheidenden Horst Nover. Außerdem informierte er über den aktuellen Stand bezüglich des Bauvorhabens des Bürgerhauses. (AZ)

