Räte lehnen weitere Halle von Firma ab

Die Firma Lagerkiste würde in Buchdorf neben den bestehenden Hallen gerne eine weitere bauen. Eine entsprechende Voranfrage hat der Gemeinderat nun aber einstimmig abgelehnt. Der Entwurf sah vor, die neue Halle entlang der Neuhofstraße praktisch direkt an ein bereits vorhandenes Gebäude anzubauen. Das Problem: Das neue Bauwerk würde mit einem Großteil seiner Fläche (350 von 395 Quadratmetern) jenseits der Baugrenze stehen und bis auf 1,80 Meter an die Straße heranreichen. Normal wäre ein Abstand von sechs bis acht Metern. Zudem enthielt der Entwurf zwei Hallentore zur Straße hin. All dies veranlasste die Ratsmitglieder dazu, die nötigen Befreiungen für das Vorhaben abzulehnen. (wwi)