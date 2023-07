Unbekannte beschädigen Ballfangnetz auf Spielplatz

Unbekannte richten auf einem Kinderspielplatz in Buchdorf einen Schaden von rund 2000 Euro an.

Unbekannte haben auf einem Kinderspielplatz in Buchdorf ein Ballfangnetz mutwillig beschädigt und dadurch einen Schaden von rund 2000 Euro angerichtet. Wie die Polizei nun mitteilt, geschah dies bereits am 6. oder 7. Juli auf dem Gelände an der Johannes-Krauß-Straße neben dem Kindergarten. Die Täter zündeten das Netz an. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)