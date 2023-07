Bürgermeister Wildfeuer: "Unser Daiting soll für alle lebenswert sein"

Im Halbzeitinterview spricht Daitings Bürgermeister Roland Wildfeuer über das Dorfladencafé und die Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpfen hatte.

Die erste Hälfte Ihrer zweiten Amtszeit als Bürgermeister ist vorbei. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?



Roland Wildfeuer: Diese Zeit war geprägt durch die Einschränkungen, die Corona mit sich brachte. Die zahlreichen Vereinsaktivitäten, die die Lebensader in unserer Gemeinde sind, konnten nicht stattfinden. Die Kindergartenfeste und das sogenannte „Bürgermeisterfrühstück“ jeden Mittwochvormittag im Dorfladencafé mussten abgesagt werden. Ein äußerst positives Ereignis in Daiting war, dass wir einen richtigen Ansturm auf den gemeindlichen Kindergarten erlebten. Hier musste eine weitere Gruppe eingerichtet werden. Glücklicherweise hat mein Vorvorgänger, Helmut Treffer, zusammen mit dem damaligen Gemeinderat bereits weit vorausgedacht und das Gebäude entsprechend groß geplant und errichtet. So hielten sich die Investitionen im Gegensatz zu anderen Gemeinden in überschaubaren finanziellen Grenzen. Zudem waren wir auch in der glücklichen Lage, entsprechendes Personal für den Kindergarten zu finden.

Gibt es etwas, womit Sie gar nicht gerechnet haben?



Wildfeuer: Ich habe bereits bei meiner Wiederwahl zum Bürgermeister im Jahr 2020 angekündigt, dass ich erneut die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage im Gemeinderat beantragen werde. Nicht nur, was die Energieversorgung und die Klimakrise anbelangt, haben sich die Umstände seit dem letzten Bürgerentscheid im Jahr 2020 erheblich verändert. Auch die finanzielle Situation unserer Gemeinde verschlechterte sich in den letzten drei Jahren aufgrund der Teuerungsraten und der Kosten für unsere Pflichtaufgaben. So dachte ich nicht, dass sich erneut eine Bürgerinitiative in Daiting formieren wird. Um hier letztendlich für die Zukunft unserer Gemeinde einen eindeutigen Entscheid der Bevölkerung herbeizuführen, beschloss der Gemeinderat, ein Ratsbegehren für den Solarpark zu initiieren. Der Bürgerentscheid erbrachte dann bei hoher Wahlbeteiligung ein eindeutiges Ergebnis für den geplanten Solarpark.

Wo lagen die Schwerpunkte Ihrer Arbeit in den letzten drei Jahren?



Wildfeuer: Unsere Gemeinde mit den wichtigen Institutionen wie Kindergarten, Dorfladen, Dorfladencafé, unser Umfeld wie die Kinderspielplätze, die Grünanlagen et cetera so zu unterstützen, zu unterhalten und nach Möglichkeit zu verbessern, dass sich die Bürger hier am Ort, an dem sie ja die meiste Zeit des Jahres verbringen, wohlfühlen können. Natürlich lag ein Schwerpunkt auch auf dem Bau der Kläranlage im Ortsteil Natterholz mit deren Anschluss an die Kläranlage in Daiting. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Planung eines neuen Baugebietes im Ortsteil Natterholz, das gerade erschlossen wird.

Welche Vorhaben stehen noch auf der Agenda?



Wildfeuer: Natürlich liegt ein Hauptaugenmerk auf der Errichtung des Solarparks in Daiting, damit dieser so schnell wie möglich errichtet werden kann. Nicht nur, dass wir hier als finanzschwache Gemeinde mit nicht unerheblichen Einnahmen rechnen können, sondern wir tun auch etwas für die Energiewende und gegen den Klimawandel. Die Planung zur Ertüchtigung der Kläranlage in Daiting wirft bereits ihre Schatten voraus. Im Gemeindegebiet befinden sich circa 25 Kilometer Straßen, für die wir die Straßensicherungspflicht haben. Für unsere Gemeinde stellt dies einen erheblichen finanziellen Aufwand dar. Nicht nur der Winterdienst sei hier genannt. Im Sommerhalbjahr stehen umfangreiche Mäharbeiten an. Zudem sind mehrere Ortsverbindungsstraßen in einem erbärmlichen Zustand, sodass hier in den nächsten Jahren ein Großteil der finanziellen Mittel der Gemeinde verbaut werden muss. Ein weiterer Schwerpunkt wird auf die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den gemeindlichen Gebäuden gelegt. Hier stehen die Entscheidungen in naher Zukunft an, was wir uns leisten können und welche Dachflächen Priorität besitzen.

Der Dorfladen ist zu einem großen Erfolg geworden. Was ist der Grund hierfür?



Wildfeuer: Eine Einkaufsmöglichkeit vor Ort ist für die Bürger einer Gemeinde eine der wichtigsten Institutionen. Dazu braucht man in einer kleinen Gemeinde wie Daiting vor allem ein engagiertes Personal wie wir es haben. Zudem arbeiten alle Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder ehrenamtlich, ohne einen Cent Entschädigung zu erhalten. Aber es braucht auch noch eine weitere wichtige Zutat: Eine Bevölkerung mit ihren Vereinen, die weiß, was sie an einer Einkaufsmöglichkeit vor Ort hat und diese entsprechend nutzen. Nicht nur, dass ich seit der Planung als Vorstandsvorsitzender für die Geschicke des Dorfladens mitverantwortlich bin, ich bin auch jeden Mittwochvormittag ehrenamtlich im Dorfladencafé im Einsatz und bediene dort bei meist voll besetztem Lokal die Gäste beim sogenannten „Bürgermeisterfrühstück“. So trage ich durch diese Einnahmen auch zum finanziellen Erfolg des Dorfladens bei.

Was hat in den ersten drei Jahren weniger geklappt?



Wildfeuer: Wir hatten die Errichtung einer Nahwärmeversorgung in Angriff genommen. Diese sollte mit Hackschnitzeln betrieben werden. Da die Gemeinde Daiting über eine Waldfläche von rund 330 Hektar verfügt und hier durch die Holzernte jedes Jahr eine erhebliche Menge an Hackschnitzelholz anfällt, hätten wir kürzeste Wege zur Versorgung der Anlage. Diese Menge würde für den Betrieb auch ausreichend sein. 85 Hausbesitzer hätten sich an eine derartige Anlage anschließen lassen wollen. Dann musste jedoch festgestellt werden, dass aufgrund der Siedlungsstruktur mit derart langen Leitungen geplant werden musste, dass die Wärmedichte, die daraus resultiert, nicht förderfähig ist. Nun, wir sind halt ein gewachsenes Dorf und können die Gebäude nicht zusammenschieben. Hier hoffe ich auf die, wie man in Bayern so sagt, „göttliche Eingabe“ für die Politik, da auch wir hier auf dem Lande im Winter unsere Häuser heizen müssen und gerne einen Beitrag zur Energiewende leisten würden.

Gibt es etwas, worüber Sie sich als Rathauschef permanent ärgern?



Wildfeuer: Hier blase ich in das gleiche Horn wie meine Kollegen. Die ausufernde Bürokratie und das damit verbundene Verheizen von Zeit und Geld. Was diese Bürokratie zudem an Nerven kostet, möchte ich nur am Rande erwähnen. Dazu kommt, dass viele von uns anscheinend gar nicht mehr wissen, wie schön unser Leben gerade hier auf dem Land ist. Wir haben doch alle nur ein Leben. Darum ist es mir so wichtig, dass unser Daiting für uns alle lebenswert ist und auch so bleibt.

Zur Person: Roland Wildfeuer ist seit 2014 ehrenamtlicher Bürgermeister von Daiting, Natterholz, Reichertswies, Hochfeld und Unterbuch. Wildfeuer,64, wurde von den freien Wählergemeinschaften nominiert. Er ist verheiratet, hat zwei Stiefsöhne und drei Enkel.