Schüler wird in Daiting von Auto angefahren

Eine Autofahrerin fährt an einem stehenden Schulbus vorbei und fährt einen Schüler an.

Am Mittwochmittag wollte eine 41-jährige Autofahrerin in der Usseltalstraße an einem Bus vorbeifahren, der links von ihr mit Warnblinker an der Haltestelle stand. Laut Polizei fuhr sie ersten Erkenntnissen nach schneller als die in dieser Situation erlaubte Schrittgeschwindigkeit. Als sie einen achtjährigen Schüler sah, leitete die Frau eine Vollbremsung ein. Trotzdem traf sie ihn. Der Bub wurde von der linken Fahrzeugseite des Autos erfasst und erlitt durch den Aufprall unter anderem eine Armfraktur sowie Kopf- und Beinverletzungen. Der Rettungswagen brachte ihn in das Neuburger Krankenhaus.

Am Auto wurden durch den Zusammenstoß mit dem Kind der linke Frontscheinwerfer und der vordere Stoßfänger beschädigt. Schaden: 2000 Euro. Die Beamten der Polizei Donauwörth zeigten die Autofahrerin wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung an. Die Polizei weist eindringlich auf eine besondere Vorsicht an Bushaltestellen und Fußgängerampeln hin. (AZ)