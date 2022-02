Daiting

Wärme aus Hackschnitzeln: Nahwärmenetz in Unterbuch kommt voran

Plus Die Mehrheit der Anwesen in Unterbuch soll eine alternative Wärmeversorgung erhalten. Auch in Daiting gibt es ein solches Projekt.

Von Wolfgang Widemann

Im Daitinger Ortsteil Unterbuch könnte noch in diesem Jahr ein sogenanntes Nahwärmenetz entstehen, an das die Mehrzahl der Anwesen angeschlossen wird. Der Gemeinderat befasste sich nun mit dem Heizhaus, das am Rande des kleinen Dorfs gebaut werden soll.

