Landkreis Donau-Ries

11:50 Uhr

Buntes Faschingsprogramm, Zirkuskunst und Kleidertauschparty

Ob in Bäumenheim am Nachtumzug teilnehmen, endlich mal wieder in den Zirkus gehen oder in Nördlingen das Schwimmabzeichen machen - am Wochenende ist viel geboten.

Dieses Wochenende ist der Donau-Ries-Kreis im großen Faschings-Fieber: Närrische Zeitgenossen finden in vielen Orten tolle Umzüge, Bälle und vielfältige Showeinlagen. Aber auch wer abseits des Faschingstrubels Veranstaltungen sucht, wird fündig. Hier kommen unsere Tipps für das Wochenende vom 9. bis 11. Februar: Für Konzert- und Bühnenbegeisterte Konzerte und Musik: In der Nördlinger Alexanderplatz Bar sind am Samstag ab 20.30 Uhr die Nördlinger Blues Nuts zu Gast im Gewölbekeller. In Mertingen in der Antonius-von-Steichele-Grundschule tritt am Samstag um 19 Uhr Geigerin Eva Rabchevska auf. Unter Begleitung von Boris Kunsnezow am Klavier bieten sie ein beeindruckendes Kammerkonzert an. Führungen und Märkte Führungen: Die Burg Katzenstein ist noch am Samstag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Das Residenzschloss Oettingen bietet Führungen nach Voranmeldung an.

Märkte: Am Freitag findet von 13.30 bis 18 Uhr in Oettingen auf dem Marktplatz wieder der Wochenmarkt statt. In Nördlingen und Wemding ist am Samstag auch Marktbetrieb. In Nördlingen in der ehemaligen Jugendherberge findet am Samstag zudem ein Basar für Kinderbedarf zu Gunsten des Deutschen Kinderschutzbundes statt. Von 10 bis 14.30 Uhr. Im Donauwörther Büro der Grünen findet am Freitag von 17 bis 18.30 Uhr eine Kleidertauschparty statt. Teilnahme nach vorheriger Anmeldung: mail@second-lifestyle.de Fasching In Deiningen in der alten Wagnerei findet am Samstag ab 20 Uhr Rockfasching mit „Horschd" statt. Für Kinder gibt es in der Wallersteiner Mehrzweckhalle am Sonntag von 12 bis 17 Uhr Fasching mit allerlei Animationsprogramm und Spielstationen. In Kerkingen ist am Samstag ab 14 Uhr Faschingsumzug. Am Sonntag ab 14 Uhr der Burgnarren Kinderball in der Stauferhalle Schloßberg . Am Freitag kann in Fünfstetten und Bäumenheim Fasching gefeiert werden. In Fünfstetten findet ab 10.45 ein Kinderfaschingsumzug statt. In Bäumenheim ab 19 Uhr der traditionelle Nachtumzug des CCB Bäumenheim . Am Samstag findet zudem in Blossenau der Große Maskenball statt. Auch in Genderkingen , Huisheim , Kaisheim , Monheim und Rain ist dieses Wochenende Faschingsprogramm geboten. 68 Bilder So bunt und närrisch war der Faschingsumzug in Donauwörth 2024 Foto: Helmut Bissinger Und was ist sonst noch so geboten? Zirkus: In Riesbürg-Utzmemmingen bietet der Zirkus Alaska am Freitag um 16.30 Uhr einen Familientag an. Am Samstag ist der Zirkus ab 15 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr geöffnet.

Bäder: Am Samstag von 8 bis 18 Uhr findet im Hallenbad Nördlingen ein ganz besonderer Familienbadetag statt. Möglichst viele Kinder sollen zum Schwimmen animiert werden. Neben den üblichen Warmwassertemepraturen bis zu 31 Grad können auch das Seepferdchen oder das Jugendschwimmabzeichen abgelegt werden. Die Kosten werden von der Stadt Nördlingen übernommen. Außerdem wartet als Belohnung eine süße Überraschung auf die kleinen Schwimmerinnen und Schwimmer. Am Sonntag hat das Bad auch geöffnet. Die Hallenbäder in Bopfingen, Rain und Harburg haben ebenfalls offen.

Blutspende: In der Ludwig-Auer-Mittelschule in Donauwörth kann am Freitag von 15.30 bis 20 Uhr Blut gespendet werden.

Kino: Die Wemdinger Lichtspiele zeigen dieses Wochenende den Film „wo die Lüge hinfällt". Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 20 Uhr.

