Motoröl wird an Fluss illegal entsorgt

Eine Mikrowelle und altes Motoröl werden am Flussbett abgestellt - dabei war der Recyclinghof nicht einmal weit weg.

Spaziergänger haben am Dienstag um 17.10 Uhr neben der Dillinger Straße in Donaumünster eine im Flussbett der Kessel liegende Mikrowelle gefunden, doch dabei blieb es nicht: Verständigte Feuerwehrkräfte stellten nach Angaben der Polizei fest, dass in dem Küchengerät zusätzlich ein geöffnetes Behältnis mit Motoröl entsorgt wurde. Durch die Strömung verteilte sich das Altöl in der Kessel. Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen sowie Gewässerverunreinigung auf.

Eines sei besonders dreist, heißt es im Bericht: Der Recyclinghof samt Altölannahmestelle befand sich nur wenige Meter vom Tatort entfernt. Wer Hinweise zu der verursachenden Person geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

