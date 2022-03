103 Schritte geradeaus: So gehts in Donauwörth zu "Hänsel und Gretel"

Plus Das Maruti Quintett und Jonathan Danigel gestalten die Märchenoper "Hänsel und Gretel" für die Kinderkulturtage Donauwörth unkonventionell. Und sind erfolgreich.

Der Orchestergraben ist mitten auf der Bühne, raumfüllend und überhaupt nicht versteckt – wo gibt es denn das in einer Oper? Das Märchen spielt sich davor ab, oder hinter der Kulisse, oder gar mitten im Publikum. Die Hexe ist lediglich ein Zauberhut auf einem Besenstiel. Der Sandmann wird durch eine Schlafmütze personifiziert. Und Hänsel und Gretel - obwohl sich doch eigentlich alles um sie dreht - kommen gar nicht wirklich vor. Oder etwa doch?