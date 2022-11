Donauwörth

20-Jähriger wirft im Ried mit Bierflaschen und landet vor Gericht

Plus Im Frühsommer will ein junger Donauwörther seine Bierflaschen unrechtmäßig entsorgen und gerät mit einem Passanten in Konflikt. So lautet das Urteil.

Ein junger Mann wirft im Juni dieses Jahres Bierflaschen im Donauwörther Ried in die kleine Wörnitz. Das Flussbett ist ausgetrocknet, sodass die Flaschen dort liegen bleiben und teilweise zerschellen. Ein Passant, der an diesem Tag dort unterwegs ist, entgeht nur knapp einer Verletzung. Jetzt muss der junge Mann dafür die Konsequenzen tragen. Was geschehen ist und mit welcher Strafe die Tat des 20-Jährigen geahndet wurde, darum ging es am Montag am Amtsgericht Nördlingen.

