Auffahrunfall auf dem Beschleunigungsstreifen

Ein Autofahrer in der Donauwörther Parkstadt erkannte zu spät, dass sein Vordermann bremst. Das Ganze endete teuer.

Ein 38-Jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Rosenheim wollte am Dienstag um 10 Uhr von der Auffahrt neben der Jurastraße in der Donauwörther Parkstadt auf die autobahnähnlich ausgebaute B 2 in Richtung Augsburg auffahren. Verkehrsbedingt musste er auf dem Beschleunigungsstreifen anhalten. Ein nachfolgender 24-jähriger Donauwörther erkannte dies zu spät und fuhr mit hoher Wucht in den Pkw des Vordermanns. Es entstand ein Sachschaden von gut 9000 Euro. Beide Männer gaben den aufnehmenden Beamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. Der Auffahrer wurde vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)

