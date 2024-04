Auffahrunfall vor Kreisverkehr sorgt für 5000-Euro-Schaden

Aus Unachtsamkeit fährt ein Senior auf das Heck eines vorausfahrenden Autos in Donauwörth auf.

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit führte am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall am Kreisverkehr auf Höhe der Bahnunterführung in Donauwörth. Ein 68-jähriger Autofahrer musste laut Polizei verkehrsbedingt anhalten, ein 73-jähriger Fahrer, der ihm folgte, bemerkte das aber zu spät und fuhr auf das Heck des vorausfahrenden Autos auf. Glücklicherweise trugen beide Beteiligten keine Verletzungen davon, doch der Blechschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Der Unfallverursacher wurde mit einer Verwarnung in Höhe von 35 Euro belegt. (AZ)