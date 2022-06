Autofahrerin übersieht Motorrad: Zusammenstoß

Eine junge Fahrerin hat am Samstag auf der Westspange in Donauwörth einen Motorradfahrer übersehen. Der wurde bei dem Zusammenstoß verletzt.

Ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad hat sich am Samstag gegen 12.15 in Donauwörth ereignet. Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Fahrzeug auf der Westspange in Richtung Kreisverkehr und wollte nach links auf das Gelände eines dortigen Schnellimbisses abbiegen. Dabei übersah sie einen in Richtung Norden fahrenden Motorradfahrer – es kam zum Zusammenstoß. Der 61-jährige Kradfahrer stürzte nach dem Anstoß zu Boden und wurde dabei mittelschwer verletzt.

Er wurde von dem Rettungsdienst in die Donau-Ries-Klinik gebracht. Die an der Unfallstelle auslaufenden Betriebsstoffe wurden von den elf Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Donauwörth abgebunden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro. (AZ)

