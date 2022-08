Donauwörth/Bäumenheim

vor 49 Min.

Gewalttaten und Diebstähle: Razzia bei vier Verdächtigen im Raum Donauwörth

Die Polizei ermittelt gegen vier Männer aus dem Raum Donauwörth wegen diverser Straftaten. In vier Orten fand eine Razzia statt.

Plus Die Polizei ermittelt gegen vier Männer aus der Region im Alter zwischen 24 und 43 Jahren. Sie sollen in Donauwörth und Bäumenheim einige Straftaten begangen haben.

Von Wolfgang Widemann

Es begann mit einem Streit mitten in Donauwörth, der in eine Gewalttat mündete. Dieser folgten offenbar weitere Straftaten. Vier Männer, die im Raum Donauwörth leben, sollen dafür verantwortlich sein. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Vor Kurzem fand eine größere Durchsuchungsaktion an vier Orten statt.

