Donauwörth

Baggersee Riedlingen wird zum Freiluftkino

Eine aufblasbare Kinoleinwand wird am Riedlinger Baggersee aufgestellt. Sie ist mobil und würde sich bei aufkommendem Wind in wenigen Minuten zusammenfalten lassen.

Plus Um wenigstens an einigen Sommertagen die Lücke zu füllen, die die Schließung des Donauwörther Cinedroms hinterlassen hat, werden im August Open-Air-Filme gezeigt.

Von Barbara Würmseher

Seit der Schließung des Cinedroms ist die Stadt Donauwörth bekanntlich ohne Kino. Doch dieses Defizit soll – zumindest für kurze Zeit – behoben werden. Denn die Aichacher Kino-Gruppe Rusch und die City Initiative (CID) rüsten sich derzeit, um aus dem Gelände am Riedlinger Baggersee ein Open-Air-Kino zu machen. Vom 11. bis 20. August sollen dort in lauschiger Atmosphäre und an hoffentlich lauen Sommerabenden aktuelle Streifen über die Leinwand flimmern.

