Donauwörth

vor 49 Min.

Bei den Zeitlmanns liegt die Liebe zum Friseurhandwerk in der Familie

Plus Im Friseursalon Zeitlmann arbeiten Isabel und Janina Zeitlmann mit ihrem Vater zusammen. Dass sie die Familientradition fortsetzen wollen, war schon immer klar.

Von Daniel Weigl Artikel anhören Shape

Schon beim Betreten des Friseursalon Zeitlmann fällt auf: Hier ist alles stimmig. Der Laden ist stilsicher, hell und freundlich eingerichtet, die Stühle für die Kunden stehen haargenau in einer Reihe, und auf dem weißen Fliesenboden ist kein Haar zu sehen. Schnell ist man auch beim Du mit den Kunden, schließlich kommt man sich beim Haareschneiden näher und erfährt so einiges aus dem Leben der Gäste. Harmonie pur also, und dieses Gefühl vermitteln auch Isabel, Janina und Stefan Zeitlmann beim Gespräch mit unserer Redaktion. Und das Zusammenspiel zwischen dem erfahrenen Friseurmeister Stefan und seinen Zwillingstöchtern stimmt nicht nur privat, sondern auch geschäftlich. Was ist das Geheimnis?

2020 übernahmen Janina und Isabel die fünf Filialen des Donauwörther Trendfriseurs. „Ein guter und fließender Übergang“, wie Stefan Zeitlmann erklärt. Stück für Stück übernahmen die Schwestern mehr Verantwortung im Laden. Erfahrung hatten sie bereits genug gesammelt, hatten doch beide ihre Lehre 2007 im elterlichen Betrieb begonnen und die Gesellenprüfung 2010 als Innungsbeste mit jeweils der Note eins in Theorie und Praxis abgeschlossen. Auch bei der anschließenden Meisterprüfung überzeugten sie und erhielten den Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung für hervorragende Leistungen.

