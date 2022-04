Donauwörth

Kino Cinedrom in Donauwörth schließt: „Entscheidung ist endgültig“

Plus Das Donauwörther Kino schließt. Die Reaktionen reichen von Enttäuschung bis Trauer. Doch für Betreiberin Prisca Färber gibt es keine Alternative.

Von Barbara Wild

Die Nachricht kam über Nacht: In der Großen Kreisstadt Donauwörth wird es schon Ende April kein Kino mehr geben. Das Cinedrom im Ried schließt nach 80 Jahren. Inhaberin Prisca Färber postete es in der Nacht auf Montag auf ihren sozialen Kanälen. Die Reaktionen reichen von Enttäuschung bis Trauer, doch es gibt auch viel Verständnis. Doch es ist nicht nur ein Ende des Donauwörther Kinos, sondern ein Rückschlag für die Stadt an sich. „Das ist ein echter Verlust für Donauwörth“, sagt Stadtmarketing-Chefin Christiane Kickum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

