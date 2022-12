Donauwörth

11:30 Uhr

Zirkus Marokko hängt noch immer in Donauwörth fest

Darf in Donauwörth nicht spielen, hängt aber jetzt Fest: Der Zirkus Marokko der Familie Sperlich.

Plus Die Zelte der Zirkusfamilie Sperlich sind immer noch in Donauwörth aufgeschlagen. Die Stadt hat ihnen gewährt noch ein wenig zu bleiben, doch jetzt hapert es an etwas ganz anderem.

Von Celine Theiss Artikel anhören Shape

Noch immer stehen die Zelte des Zirkus Marokko in Donauwörth vor dem Vereinsheim des TKSV Donauwörth in der Augsburger Straße. Zwar darf der Zirkus hier nicht auftreten und soll die Stadt verlassen, doch nach wie vor stehen die Ponys unter dem rot-gelb gestreiften Spitzdach. Und wie es scheint, könnte das auch noch länger so bleiben - der Zirkus hängt fest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen