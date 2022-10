Donauwörther Stadtladen bekommt hohe Auszeichnung

Zum zweiten Mal wird die City-Initiative Donauwörth für ein Projekt mit dem anerkannten Stadtmarketingpreis der bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet.

Der Donauwörther Stadtladen sorgt für Aufmerksamkeit. Für das Projekt wurde die City-Initative Donauwörth jetzt dem Stadtmarketingpreis der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet. Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert und kürt Projekte, die zur Nachahmung empfohlen werden. Ausgezeichnet werden innovative Ideen sowie kreative Konzepte, die einen wichtigen Beitrag zur Stärkung und Belebung der Innenstädte leisten.

Donauwörth hat mit "Unser Stadtladen Donauwörth – Nahversorgung der Innenstadt unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit" den ersten Platz in der Kategorie 12.000 bis 20.000 Einwohner belegt. Die Preisverleihung fand am 24. Oktober im Ludwig-Erhard-Festsaal des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie in München statt.

Der Gesellschafterrat des Donauwörther Stadtladens: (von links) Hubert Gerstmeier, Karl Ludwig Klopfer, Christiane Kickum, Oliver Sporr, Gabriele Bauer, Florian Britzelmeir, Tanja Weis und Alfred Hofmann. Foto: CID/Stadtladen

In der Laudatio würdigte Jurymitglied Andrea Bastian, Sparkassenverband Bayern, das Projekt. "Aus Wunsch wurde Wirklichkeit. Es macht Mut zu sehen, wie der Bedarf der Donauwörtherinnen und Donauwörther an einem Nahversorger ernst genommen wurde, indem man sie als Anteilseigner zu Verbündeten machte." Donauwörth habe damit Frequenz gesichert und einen neuen Treffpunkt mit ausgeprägtem Wirgefühl und hohem Anspruch an Nachhaltigkeit geschaffen.

CID-Vorsitzender: Ein Preis für alle, die sich für den Stadtladen einsetzen

In der CID war die Freude groß: "Nicht nur die Gründung des Stadtladens war uns enorm wichtig, sondern gerade auch der laufende Betrieb liegt uns sehr am Herzen. Der Stadtladen ist nur durch den unermüdlichen Einsatz des ehrenamtlichen Gesellschafterrates und der weiteren zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer möglich. Deshalb gilt der Preis all denjenigen, die sich für den Stadtladen einsetzen“, sagt CID-Vorsitzender Markus M. Sommer.

Auf dem Bild zu sehen: Ministerialdirektorin Ulrike Wolf, CID-Team um Christiane Kickum, Claudia Kretzschmar, Andrea Eisen und Tamara Haein, mit Laudator Andrea Bastian vom Sparkassenverband Bayern und Wolfgang Puff, Hauptgeschäftsführer Handelsverband Bayern. Foto: Alexandra Beier

Unter 44 Bewerbungen wurden neben Donauwörth die Städte Spalt, Amberg und Nürnberg ausgezeichnet. Bereits 2018 war Donauwörth mit dem Stadtmarketingpreis ausgezeichnet worden – damals für das Fest der Kulturen – Donwud, das auch 2022 wieder ab November stattfindet. (AZ)